Polizei Mönchengladbach

POL-MG: PKW-Fahrer bei Verkehrsunfall eingeklemmt

Mönchengladbach (ots)

Ein 81-jähriger Mann befuhr gegen 16:40 Uhr die Erkelenzer Straße, aus Richtung Schriefersmühle kommend, in Richtung Rheindahlen. An der Kreuzung Erkelenzer Straße/Schriefers wich er einem vor der Lichtzeichenanlage haltenden PKW auf den Linksabbiegerstreifen aus. Ein 51-jähriger Fahrer eines LKW konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Hierdurch wurde der PKW-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr befreit und mit einem Rettungswagen einem hiesigen Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Der Unfallort wurde zwecks Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme für die Dauer von 90 Minuten gesperrt.

