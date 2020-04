Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Mönchengladbach (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes wegen einer Trunkenheitsfahrt hat am Dienstag, 28. April, gegen 23 Uhr ein 43-Jähriger aus Mönchengladbach in Uedding am Lauterweg erheblichen Widerstand geleistet.

Der Mann sollte gefesselt werden, nachdem er Polizeibeamte beleidigt und ihnen gegenüber eine drohende Haltung eingenommen hatte. Der 43-Jährige wehrte sich vehement gegen die Fixierung. Eine Polizistin und ein Polizist erlitten ebenso wie der Mann selbst leichte Verletzungen.

Zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten wurde der Mann ins Polizeigewahrsam gebracht. Nach einem positiven Atemalkoholtest erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen wegen der Trunkenheitsfahrt und wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Am nächsten Morgen wurde der 43-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen. (ds)

