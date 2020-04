POL-MG: Unfall an der Autobahnauffahrt in Holt

Polizei Mönchengladbach

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Aachener Straße / Lilienthalstraße / Autobahnauffahrt in Holt ist am Dienstag, 28. April, gegen 10.35 Uhr hoher Sachschaden entstanden. Eine Person wurde verletzt. Die Aachener Straße musste stadteinwärts vorübergehend gesperrt werden.

Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer wollte mit seinem Daimler-Benz-Vito von der Aachener Straße, die er stadtauswärts in Richtung Rheindahlen befahren hatte, nach links auf die Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz auffahren. Nach eigenen Angaben und laut Zeugenaussagen zeigte die Ampelanlage Grünlicht für die Linksabbiegerspur an. Beim Abbiegen stieß er mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen, den ein 45-jähriger Fahrer aus Mönchengladbach steuerte. Auch er erklärte, bei Grün gefahren zu sein.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Front des Busses stark beschädigt. Der auf der Beifahrerseite vom Bus erfasste und danach gegen ein Verkehrszeichen geschleuderte Vito wies starke Beschädigungen auf der rechten und linken Fahrzeugseite auf. Der 26-jährige Vito-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet namentlich noch nicht erfasste Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ds)

