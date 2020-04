Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Alkoholisierte Fahranfängerin prallt gegen geparkte Autos

Mönchengladbach (ots)

Eine 18-jährige Fahranfängerin in der Probezeit hat in der Nacht zum Dienstag, 28. April, gegen 1 Uhr in Pongs auf der Schützenstraße die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist mit dem Pkw gegen zwei geparkte Fahrzeuge geprallt. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach einem positiven Atemalkoholtest erfolgte eine Blutprobenentnahme. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Bei der Unfallaufnahme unterstützte die Feuerwehr mit einem Drehleiterwagen die Arbeit der Polizei.

Hinweise von Unfallzeugen werden unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach erbeten. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell