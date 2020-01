Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfälle bei Straßenglätte

Kirchen (ots)

Zu zwei Verkehrsunfällen kam es am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 101 zwischen Kirchen-Offhausen und Herdorf-Dermbach. In einem Fall mangelte es an der notwendigen Winterbereifung.

Gegen 18:00 Uhr hatte ein 22-Jähriger mit einem Pkw die K101 von Kirchen kommend in Richtung Herdorf befahren. Innerhalb einer Linkskurve kam der 22-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Als Unfallursache wird nicht angepasste Geschwindigkeit und fehlende M+S Bereifung auf winterglatter Fahrbahn angenommen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Ein 24-Jähriger hatte gegen 15:00 Uhr ebenfalls die K101 in Richtung Herdorf befahren. Innerhalb einer Linkskurve kam der 24-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Es entstand leichter Sachschaden.

