Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festnahmen nach versuchten Einbrüchen

Mönchengladbach (ots)

Im Zusammenhang mit versuchten Einbruchsdelikten konnte die Polizei Mönchengladbach in der Nacht zum Dienstag, 28. April, gegen 4 Uhr in Heyden an der Wickrather Straße vier Tatverdächtige im Alter von 21, 19, 18 und 16 Jahren vorläufig festnehmen. An den Eingangstüren einer Imbissstube und einer Pizzeria entdeckten die Polizisten frische Hebelmarken - Spuren des Versuchs, in die Objekte einzudringen.

Bei der Festnahme der vier Personen, die bei Erblicken eines Streifenwagens fluchtartig das Weite gesucht hatten, waren mehrere Polizisten und auch ein Polizeihund im Einsatz. Der 18-Jährige wurde durch einen Biss des Hundes leicht verletzt.

Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurden der 21-Jährige und der 18-Jährige am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle erließ. Die beiden anderen Beschuldigten waren nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch am Dienstag entlassen worden.

Die Ermittlungen wegen dieser und möglicher anderer Einbruchsdelikte laufen gegen alle vier Verdächtigen weiter. Außerdem müssen sich alle vier wegen eines Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung verantworten, da sie weder miteinander verwandt sind noch zusammen wohnen. (ds)

