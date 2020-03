Polizei Hamburg

POL-HH: 200301-3. Nach mutmaßlichem Straßenrennen in Hamm: Zwei Männer starteten ohne fahrbaren Untersatz ins Wochenende

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.02.2020, 22:15 Uhr Tatort: Hamburg-Hamm, Borgfelder Straße

Am späten Freitagabend kam es in Hamm zu einem mutmaßlichen Straßenrennen. Die beiden beteiligten Autofahrer mussten nicht nur auf ihre Autos verzichten und zu Fuß weitergehen, sie mussten auch ihre Führerscheine abgeben.

Beamte der Kontrollgruppe Autoposer wurden am Berliner Tor auf zwei Mercedes-Benz aufmerksam, die bei Grünlicht zeigender Ampel stark beschleunigten und auf der Borgfelder Straße mit einer hohen Geschwindigkeit in Richtung stadtauswärts fuhren. Die Beamten werteten das Fahrverhalten als verbotenes Kraftfahrzeugrennen und dokumentieren bei erlaubten 50 km/h ein Tempo von 130 km/h. Als die Fahrzeuge an der Kreuzung Borgfelder Straße/Ausschläger Weg an einer roten Ampel halten mussten, versperrten die Beamten ihnen den Weg.

Bei den Fahrern handelt es sich um einen 18-jährigen Deutschafghanen und einen 24-jährigen Türken. Ihre Autos, ein E 350 mit 251 PS und ein E 320 mit 224 PS, stellten die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hamburg sicher. Auch die Führerscheine mussten die Männer abgeben. Der 18-Jährige befand sich noch in der Probezeit.

Gegen beide wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

