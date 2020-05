Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verfolgungsfahrt endete nach einem Verkehrsunfall

Mönchengladbach (ots)

Ein 32jähriger Mann aus Mönchengladbach, am Samstagabend gegen 18:20 Uhr allein unterwegs in einem Pkw Ford, sollte durch einen Kradfahrer der Polizei auf der Krefelder Straße Höhe Polizeipräsidium im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Er missachtete die gegebenen Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt stadtauswärts fort. Nach mehreren Verkehrsverstößen und innerorts gefahrenen Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h flüchtete das Fahrzeug über die BAB 52 Fahrtrichtung Düsseldorf und im AK Neersen auf die BAB 44 Fahrtrichtung Krefeld. Dabei erreichte er Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h. Noch im Zubringer auf die BAB 44 bremste der 32Jährige sein Fahrzeug unvermittelt stark ab und versuchte zu wenden. Der erste verfolgende Streifenwagen bremste stark ab. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw Ford. Der zweite verfolgende Streifenwagen konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den ersten Streifenwagen auf. Auf Grund des Zusammenpralls wurden der Flüchtende als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 32jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da er unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand. Zudem besaß der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis. Der PKW war nicht mehr zugelassen und wurde mit entstempelten Kennzeichen geführt, die eigentlich für einen anderen PKW ausgestellt waren. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

