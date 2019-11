Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A 5 - Aufräumarbeiten nach zwei Unfällen mit vier Lastwagen im Gange

Achern (ots)

Zwei Unfälle mit vier beteiligten Lastwagen haben am frühen Mittwochmorgen auf der Südfahrbahn bei Wagshurst zu zwei Verletzten und hohem Sachschaden geführt. Aktuell ist der rechte und mittlere Fahrstreifen auf noch unbestimmte Zeit gesperrt. Der Verkehr läuft über die linke Fahrspur. Dementsprechend hat sich ein Rückstau von knapp zehn Kilometern gebildet. Zunächst war gegen 5:30 Uhr der 46 Jahre alte Fahrer eines Sprinters auf dem mittleren Fahrstreifen und bei Nebel in das Heck eines vorausfahrenden Sattelzugs geprallt. Durch den Zusammenstoß hatte sich der Sprinter gedreht und kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Der 46-Jährige trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon und kam mit einem Rettungswagen in ein regionales Krankenhaus. Der Sachschaden beziffert sich auf rund 20.000 Euro. Ein nachfolgender und mit Pflastersteinen beladener Sattelzug musste infolge des Unfalls anhalten. Er brachte sein Schwergewicht halb auf dem Standstreifen und halb auf der rechten Fahrspur zum Stillstand. Ein wiederum dem Sattelzug nachfolgender und 43 Jahre alte Fahrer eines Lastwagengespanns erkannte die Situation zu spät und krachte in den stehenden Sattelzug. Hierbei erlitt der 43-Jährige schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Offenburger Krankenhaus gefahren werden. Der 22 Jahre alte Sattelzug-Lenker blieb bisherigen Erkenntnissen zufolge unversehrt. Die Fahrbahn ist aktuell mit Pflastersteinen und Trümmerteilen übersäht. Die Aufräumarbeiten sind im Gange und dauern an. Aufgrund auslaufender und ins Erdreich gelangter Betriebsstoffe wurde das Umweltamt verständigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 150.000 Euro.

