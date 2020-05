Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Männer überfallen Kiosk - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Sie hatten es auf eine Flasche Wodka abgesehen und bedrohten dafür den Mitarbeiter eines Kiosks mit einer "Schusswaffe". Der Betreiber aber schlug die beiden maskierten Männer ohne Beute in die Flucht.

So geschehen an der am Samstagabend an der Mülgaustraße in Odenkirchen. Die beiden Männer hatten den Laden gegen 21.45 Uhr betreten und den Mitarbeiter hinter der Kasse gefragt, wo der Wodka sei.

Als dieser sagte, er müsse den Ausweis haben, zog einer der Männer eine Schusswaffe und versuchte, hinter die Theke zu gelangen. Der Mitarbeiter erkannte den Gegenstand als Softairwaffe und flüchtete in ein Hinterzimmer. Von dort erschien der Inhaber und vertrieb die beiden Männer mit einer resoluten Geste. Sie flüchteten ohne Beute aus dem Kiosk und dann nach rechts in Richtung Kochschulstraße.

Beide Männer sollen etwa 18 Jahre alt sowie von deutschem Aussehen gewesen sein. Bei der Tat trugen sie jeweils eine blaue Atemschutzmaske.

Der Täter mit der schwarzen Softairpistole war schätzungsweise etwa 1.80m groß und trug einen dunkelgrünen Pullover, eine grüne Mütze und eine schwarze Jogginghose. Der zweite mit ca. 1.70m etwas kleiner, bekleidet mit einem dunkelblauen Nike-Pullover und trug eine Kappe unter der übergezogenen Kapuze.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu der Tat, insbesondere zur Identität der beiden Männer, machen können. Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

