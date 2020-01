Polizei Münster

POL-MS: Radfahrer von abbiegendem Auto erfasst - 41-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Ein 41-jähriger Radfahrer wurde Dienstagmorgen (28.1., 7.50 Uhr) an der Manfred-von-Richthofen-Straße von einem abbiegenden Auto erfasst und schwer verletzt.

Der Münsteraner war auf dem Radweg in Richtung Ring unterwegs. Aus der Straße Mauritz-Linden-Weg wollte eine 36-Jährige mit ihrem Skoda nach links abbiegen. Sie übersah den Radler, nahm ihm die Vorfahrt und erfasste ihn. Der 41-Jährige stürzte auf die Straße. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell