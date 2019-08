Polizei Düren

POL-DN: Erneut Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

Vettweiß (ots)

In der Nacht zu Montag wurde auch in Vettweiß ein Firmenfahrzeug aufgebrochen, um daraus Werkzeuge und Maschinen zu stehlen.

Abgestellt wurde der Kleintransporter am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr in einer Einfahrt an der Gereonstraße. Am nächsten Morgen gegen 10:15 Uhr musste der Nutzer die Aufbruchspuren am Schloss der Hecktür sowie das Fehlen zahlreicher Werkzeuge feststellen.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen melden aufmerksame Zeugen bitte der Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425.

