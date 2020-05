Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Weilersbach "Vermeintlicher Einbrecher" unterwegs (27.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Einbrecher auf Diebestour vermuteten besorgte Bürger in Weilersbach in den letzten Tagen. Sie hatten im Bereich der Schlegelstraße und Grundstraße einen Mann beobachtet, der frühmorgens gegen 3 Uhr mit einer Stirnlampe von Haus zu Haus ging. Die besorgten Anwohner teilten nun in den sozialen Netzwerken mit, dass sie hinter dieser Person einen Einbrecher vermuteten. Wie sich herausstellte, handelte es sich beim "Verdächtigen" um den lokalen Zeitungsträger, der frühmorgens die Tageszeitung und Wurfpost zustellt.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell