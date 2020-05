Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Draht über Radweg gespannt

Zeugenaufruf

Tuttlingen (ots)

Am Freitag gegen 16.15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Radfahrer den Radweg entlang der Wildensteinstraße. Hierbei wurde er auf einen Draht aufmerksam, welcher über den Radweg gespannt worden war. Zum Glück war dieser Draht bereits gerissen bzw. durchschnitten worden. Ansonsten wäre er zu einer ernsthaften Gefahr für vorbeifahrende Radfahrer geworden, zumal er sich in Halshöhe befand. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461/9410

