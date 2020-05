Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unbekannte schleudern Mülleimer gegen Taxi

Zeugenaufruf

Wurmlingen (ots)

Am Freitagabend gegen 22.35 Uhr wurde an der Bushaltestelle Wurmlingen-Kapf ein Mülleimer aus Metall gegen ein vorbeifahrendes Taxi geschleudert. Hierbei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Tuttlingen, Tel.: 07461/9410, zu melden.

