Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Radfahrerin stürzt nach Ausweichmanöver

Zeugenaufruf

Radolfzell (ots)

Am Freitag gegen 12.00 Uhr stürzte ein 41-jährige Radfahrerin in der Höristraße auf Höhe der dortigen Apotheke. Grund hierfür war eine unaufmerksame Fahrzeugführerin, welche mit einem weißen Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke ausfuhr. Hierdurch wurde die Radfahrerin gezwungen auszuweichen. Beim anschließenden Sturz erlitt sie Prellungen und Schürfwunden an den Knien. Die Beteiligten hatten sich kurz an der Unfallstelle unterhalten, ein Austausch von Personalien wurde jedoch versäumt. Die betreffende Fahrzeuglenkerin wird nun gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer 07732/ 950660 in Verbindung zu setzen. Des weiteren werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich ebenfalls zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/



Schmid, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell