Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Balkonmöbel standen in Flammen

53937 Schleiden-Olef (ots)

Aus noch unbestätigter Ursache führte eine unachtsam entsorge Zigarette zu einem Brand am Montagabend (18.10 Uhr) in einem Mehrfamilienhaus am Johannesweg.

Die Flammen griffen auf ein heruntergelassenes Fensterrollo über, dann auf einen Sonnenschirm. Weiterhin wurden durch das Feuer die auf dem Balkon aufgestellten Gartenmöbel, Blumenkästen und ein Wäscheständer beschädigt.

Ein Nachbar hatte während seines Gartenaufenthaltes eine Rauentwicklung festgestellt. Er erkannte das Feuer auf dem Balkon. Mit eigenen Mitteln versuchte er sofort den Brand zu löschen. Gleichzeitig informierte seine Ehefrau die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen.

Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei sucht nach der Brandursache.

