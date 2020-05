Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Scheibe mehrfach eingeschlagen

Zeugenaufruf

Schenkenzell (ots)

Zum wiederholten Male wurde eine Glasscheibe an der Bushaltestelle "Bahnhof" beschädigt. Tatzeitraum war von Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen. Bereits am Vortag war eine weitere Scheibe beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Mögliche Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel.: 07422/27010, in Verbindung zu setzen.

