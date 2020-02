Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 28-Jährige widersetzt sich Polizeibeamten

Kirchhundem (ots)

Bei einem Einsatz in der Hundemstraße in Kirchhundem hat gestern Abend (17. Februar) gegen 20.30 Uhr eine 28-Jährige randaliert und dabei drei Beamte verletzt. Nachdem sie die Örtlichkeit nicht verlassen wollte, sollte sie in Gewahrsam genommen werden. Dabei wiedersetzte sie sich den Beamten, in dem sie Gegenstände nach ihnen warf, sie tritt, kniff und bespuckte und auch versuchte, sie zu beißen. Dabei stand die 28-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus in Lennestadt. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

