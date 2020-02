Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Pkw in Flensburger Straße beschädigt

Attendorn (ots)

In der Flensburger Straße sind in der Zeit von Sonntag (16. Februar, 23 Uhr) bis Montag (17. Februar) 8 Uhr zwei Pkw beschädigt worden. Beide Fahrzeughalter parkten ihre Fahrzeuge über Nacht ab und stellten am nächsten Morgen fest, dass jeweils eine Scheibe eingeschlagen war. Der Sachschaden liegt jeweils im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

