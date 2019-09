Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Duschautomaten auf einem Campingplatz in Fedderwardersiel aufgebrochen

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 16:00 Uhr, mehrere Duschautomaten auf einem Campingplatz am Lagunenweg in Butjadingen, OT Fedderwardersiel, aufgebrochen und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich im dreistelligen Bereich. Zeugen, die etwaige Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Butjadingen, Tel. 04733-332, oder der Polizei in Nordenham, Tel. 04731- 99810.

