Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 40-Jährige beim Ausparken leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bamenohler Straße in Bamenohl ist am Montag gegen 11.30 Uhr eine 40-Jährige angefahren worden. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin wollte ausparken, übersah dabei vermutlich die sich hinter dem Pkw befindende Fußgängerin und fuhr diese leicht an. Sie erlitt dadurch Schmerzen sowie einen leichten Schock und suchte selbständig einen Arzt auf.

