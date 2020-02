Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer beschädigt Pkw-Spiegel

Olpe (ots)

Am Freitag (14. Februar) hat eine Zeugin gegen 19.10 Uhr der Polizei gemeldet, dass ein unbekannter Fahrradfahrer gegen einen in der Martinsstraße geparkten Pkw gefahren sei. Demnach befuhr der Fahrradfahrer den Gehweg in Richtung Günsestraße und beschädigte den Außenspiegel an der Beifahrerseite. Ob der Radfahrer das Fahrzeug mit dem Körper oder dem Radgestell touchierte, ist noch unklar. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

