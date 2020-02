Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Olpe (ots)

In der Straße "An der Baumschule" sind zwischen 8.50 und 14.45 Uhr am Donnerstag derzeit unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Als der Bewohner das Haus betrat, fand er diverse Schubläden und Schränke offen stehend. Die Täter hebelten wahrscheinlich die Haupteingangstür des Wohnhauses auf und gelangten so ins Haus. Was die Täter an Beute erlangten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Unabhängig von diesem Sachverhalt verweist die Polizei in Olpe auf ihr Beratungsangebot. Weitere Informationen: https://olpe.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-geht-jeden-an

