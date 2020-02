Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Witterungsbedingter Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Drolshagen

Bereits am Dienstag (11. Februar) hat sich ein Verkehrsunfall auf der K 36 ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Zunächst befuhr ein 20-Jähriger die Straße von Olpe nach Berlinghausen. Auf der glatten Straße kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die K36 in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

