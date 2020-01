Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Kluse (ots)

Die Polizei aus Papenburg sucht nach dem schweren Verkehrsunfall vom vergangenen Freitag nach Unfallzeugen.

Ein 61-jähriger Radfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er auf der B70 in Höhe der Abfahrt Renkenberge die Fahrbahn überquerte und von einem PKW erfasst wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen, insbesondere nach dem Fahrer eines LKW der kurz vor dem Unfallzeitpunkt die B70 nach links in Richtung Renkenberge verlassen hat. Es wird gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell