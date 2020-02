Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall in Heggen

Finnentrop (ots)

Am Dienstag hat sich gegen 8.40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hollenbocker Straße in Heggen ereignet, bei dem eine 23-Jährige schwer verletzt wurde. Nach eigenen Angaben war sie durch die Bedienung des Autos abgelenkt, kam dadurch auf die Gegenfahrbahn, auf der zeitgleich ein Transporter ihr entgegenkam. Sie versuchte noch, auszuweichen, aber die Fahrzeuge prallten seitlich frontal aufeinander. Die Smart-Fahrerin kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden lag im fünfstelligen Bereich.

