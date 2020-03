Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200304 - 0217 Frankfurt-Eckenheim: 92-Jährige ausgeraubt

Frankfurt (ots)

(lu) Gestern Nachmittag wurde eine 92-jährige Frau im Frankfurter Stadtteil Eckenheim in ihrer Wohnung ausgeraubt. Zwei Täter entwendeten unter anderem Bargeld und konnten anschließend flüchten.

Gegen 15 Uhr klingelten die Unbekannten an der Wohnungstür des Opfers in der Rohlederstraße. In der irrigen Annahme, dass es sich hierbei um den Pflegedienst handle, öffnete sie ihre Wohnungstür. Daraufhin drangen die beiden Täter in die Wohnung der Seniorin ein und drängten diese in ihr Schlafzimmer. Während ein Täter die Dame dort in Schacht hielt, durchwühlte der andere die Wohnung. Nachdem die Täter unter anderem Bargeld erbeutet hatten, flüchteten sie aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibungen:

Täter 1: Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 1,75m groß, korpulente Statur, dunkel gekleidet

Täter 2: Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 1,75m groß, schmale Statur, dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie zur Tatzeit Feststellungen getroffen haben, die für die Ermittlungen interessant sein könnten, melden Sie sich bitte beim 12. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755-11200 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell