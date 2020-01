Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Kreiensen, Billerbecker Straße. In der Nacht von Dienstag, 28.01.2020, auf Mittwoch, 29.01.2020, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in dem Zeitraum von 20:30 Uhr bis 08:10 Uhr beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw in der Höhe der Hausnummer 59. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Bei dem geparkten Pkw wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim (Tel. 05382 91920 - 115) zu melden.(pre)

