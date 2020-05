Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fahrraddiebstahl (26.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte entwendeten am Dienstag in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 11 Uhr ein in der Zollernstraße verschlossen abgestelltes E-Bike. Die Täter durchtrennten die Sicherungskette und entwendeten das blau-orange Mountainbike der Marke Bulls, Typ SIX50 E1. Der Akku befand sich nicht am Fahrrad. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 / 601-0, in Verbindung zu setzen.

