Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Kirchdorf

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ohne Führerschein und mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs (19.05.2020)

Brigachtal (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 19-Jährigen, der bereits am 19. Mai gegen 18.30 Uhr mit einem Motorroller in der St.-Martin-Straße unterwegs war. Den Ermittlungen zufolge war der junge Mann bei dieser Fahrt nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins und hatte außerdem ein gestohlenes Versicherungskennzeichen an seiner Aprilia angebracht. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell