PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 01.03.2020

Hofheim (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Samstagvormittag, zwischen 10:30 Uhr und 11:40 Uhr, wurde ein geparkter blauer Mercedes, in Eschborn, auf den Parkplätzen der Einkaufsmärkte in der Elly-Beinhorn-Straße, beschädigt. Nach Zeugenangaben soll ein weißer Mercedes als Verursacher in Frage kommen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2500.- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192-20790 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Am Samstag um 13:20 Uhr, wurde in Hofheim, im Schmelzweg, ein 16-jähriger Kradfahrer aus Flörsheim, bei einem Unfall leicht verletzt. Der Kradfahrer befuhr den Schmelzweg, als von einem Parkplatz ein schwarzer VW Polo einbog, ohne auf das Motorrad zu achten. Der Kradfahrer kam bei der Notbremsung zu Fall und verletzte sich leicht.am Bein. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 1300.- Euro. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192-20790 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Jugendzentrum

Von Freitag auf Samstag kam es in Schwalbach, im Atrium/Jugendzentrum, im Westring, zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten zunächst vergeblich an mehreren Zugangstüren. Wie der Zutritt gelang ist derzeit ungeklärt. Im Inneren wurden weitere Türen aufgehebelt oder eingetreten. Entwendet wurden mehrere Elektrogeräte. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend wurde ein Pkw-Fahrer gemeldet, der in der Eschborner Straße in Schwalbach, beim Wenden von der Fahrbahn abgekommen war. Die hinzugezogene Streife stellte bei dem 60jährigen kroatischen Fahrzeugführer deutlichen Alkoholeinfluss fest. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein 23jähriger Krifteler, in der Bahnhofstraße in Kriftel, auf zwei geparkte Pkw und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 15.000.- Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Nach einer Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheines wurde er nach Hause entlassen.

