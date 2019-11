Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Feuerwehr-Lehrgang spendet für Kinderhospiz in Olpe

Die Teilnehmer des Truppführerlehrgangs (F II) der Feuerwehren des Kreises Olpe, der vor kurzem in Attendorn stattfand, haben sich dieses Jahr mal etwas Besonderes einfallen lassen.

Der Zuschuss, der für den Lehrgangsabschluss gedacht war und mit dem eigentlichen die Verpflegung bezahlt wird, geht in diesem Jahr als Spende an die Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe. Die Idee entstand während des Lehrgangs. Da viele Teilnehmer nicht bis zum Ende des Abschlusstages bleiben konnten, sorgte man selbst für die Verpflegung und entschied gemeinsam, das Geld zu spenden. Diese Idee fand eine so positive Resonanz bei den 22 Teilnehmern des Lehrgangs, dass jeder nochmal selbst 10 Euro spendete und bis dahin eher geringe Spendensumme auf 300 Euro aufgestockt werden konnte.

Das Kinder- und Jugendhospiz wurde als Bundesweit erstes dieser Art 1998 eröffnet, 2009 erweitert und bietet 8 Kinder und 4 Jugendlichen mit ihren Familien Platz für sogenannte Entlastungsaufenthalte. Die Kosten dafür werden zu 50 % aus Spenden finanziert.

"Die Spende ist eine tolle Unterstützung und wir werden diese genau für diese Entlastungsaufenthalte verwenden", so Katharina Alber, die am Freitag die Spende von Lehrgangssprecher Mario Coppola (Feuerwehr Lennestadt) entgegennahm. Als kleines Dankeschön erhielt die Feuerwehr dafür ein "Balthasar-Schaaf, das Maskottchen des Hauses.

