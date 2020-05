Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Arbeitsunfall, brennende Thujahecke

Aalen (ots)

Aalen: Mofafahrer bei Sturz verletzt

Mit seinem Pkw Dacia befuhr ein 54-Jähriger am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr die Verbindungsstraße zwischen Unterkochen und Himmlingen. Vor einer langgezogenen Kurve überholte er einen Fahrradfahrer, wobei er einen entgegenkommenden Mofafahrer übersah. Der 18-jährige Mofafahrer wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Hierbei stürzte er zu Boden und verletzte sich. Der Zweiradfahrer wurde im Krankenhaus untersucht und behandelt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Essingen: Im Rückstau aufgefahren

Auf rund 1500 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr entstand. Wegen eines Rückstaus musste ein 33-Jähriger seinen Pkw Audi auf der B 29 auf Höhe eines Baumarktes anhalten. Ein 30 Jahre alter Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Kratzer durch Einkaufswagen

Am Dienstag zwischen 11.15 Uhr und 12.45 Uhr wurde der Pkw Audi eines 61-Jährigen durch einen Einkaufswagen zerkratzt. Die Beschädigungen entstanden vermutlich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wilhelm-Merz-Straße. Das Fahrzeug war im genannten Zeitraum jedoch auch auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Gartenstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Unbekannte verursachten am Dienstag zwischen 10 Uhr und 14.50 Uhr einen Schaden von rund 1000 Euro, als sie einen Pkw Toyota zerkratzten, der in diesem Zeitraum in der Rombacher Straße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Gas- und Bremspedal verwechselt

Beim Ausparken ihres Pkw Peugeot verwechselte eine 82-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr das Gas- mit dem Bremspedal. Sie beschädigte dadurch einen im Parkhaus Bahnhof abgestellten Pkw VW und prallte mit ihrem Fahrzeug im weiteren Verlauf gegen einen Metallpfeiler. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Aalen: 34-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Brandverletzungen zog sich ein 34-Jähriger am Dienstagmittag bei einem Arbeitsunfall zu. Der Elektriker war gegen 13.30 Uhr mit Arbeiten an einem Schaltschrank in einem Betrieb in Hofen tätig, wobei vermutlich durch diese Tätigkeiten ein Kurzschluss samt Verpuffung ausgelöst wurde. Der 34-Jährige wurde in eine Spezialklinik nach Stuttgart gebracht.

Westhausen: Aufgefahren - 5000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste ein 64-Jähriger seinen Pkw Renault am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der B 29 im Bereich der Kreuzung Westhausen / Aalen anhalten. Ein 29-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Citroen auf, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Rainau: 1000 Euro Sachschaden

Um in die Waschstraße einzufahren, setzte eine 31-Jährige ihren Pkw BMW am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr auf dem Areal einer Tankstelle in der Hohe Straße ein Stück zurück. Dabei beschädigte sie den hinter ihr stehenden Pkw Mercedes Benz eines 57-Jährigen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 12.40 Uhr 17.15 Uhr verursachte, als er einen Pkw Opel beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Straße Am Stelzenbach abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Lorch: Thujahecke brannte

Widerrechtlich verbrannte ein 56-Jähriger am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr in der Marienstraße Holz und Müll. Dabei geriet eine Thujahecke in Brand. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Lorch, die mit 14 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht.

Böbingen: Auffahrunfall

Eine verletzte Beifahrerin und ein Sachschaden von rund 3000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 33-Jähriger am Dienstagabend verursachte. An der Einmündung Rosensteinstraße / Scheuelbergstraße fuhr er mit seinem Pkw VW auf den verkehrsbedingt anhaltenden Pkw VW eines 38-Jährigen auf. Die 28 Jahre alte Beifahrerin des 38-Jährigen erlitt einen Schock und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Lorch: Zwei Schwerverletzte

Schwere Verletzungen zog sich ein 20 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend zu. Gegen 18.30 Uhr befuhr der Zweiradfahrer die Kreisstraße 3334 zwischen Schwäbisch Gmünd und Lorch, wo er in einer leichten Kurve einen Pritschenwagen überholte. Dieser hatte den rechten Blinker gesetzt, um am Fahrbahnrand anzuhalten. Der 20-Jährige geriet beim Überholen leicht auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw Ford einer 52-Jährigen. Auch sie wurde schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Lorch-Waldhausen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw VW Golf beschädigte eine 32-Jährige am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr einen in der Reinhold-Maier-Straße abgestellten Pkw Skoda, wobei sie einen Sachschaden von rund 2000 Euro verursachte.

