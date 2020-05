POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Drogendealer in Untersuchungshaft, Unfall, Sachbeschädigung

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall: Drogendealer in Untersuchungshaft

Am Freitag sollte ein polizeibekannter 20-Jähriger zusammen mit zwei Begleitern kurz vor 15:30 Uhr einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Als die beiden 20 bzw. 21-jährigen die Beamten erkannten, ergriffen sie zunächst die Flucht. Der dritte Mann blieb vor Ort und wurde einer Kontrolle unterzogen. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnte zunächst der flüchtige 21-Jährige festgenommen werden. Bei ihm wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Letztendlich konnte auch der 20-Jährige auf dem Gelände eines Kindergartens am Hagenbacher Ring festgenommen werden. In der von ihm mitgeführten Tasche stellten die Polizeibeamten mehrere Päckchen mit Betäubungsmitteln, sowie einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag fest. Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der festgenommene 20-jährige wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß einen Haftbefehl für deren Vollzug der junge Mann dann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

Schrozberg: Auto beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Freitag, 19:00 Uhr und 7:40 Uhr einen im Schorrenweg abstellten Mercedes Vito mutwillig mit einem Farbstift. Auch zerkratzte der Unbekannte die Karosserie des Wagens. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Gaildorf: Auffahrunfall

Ein 78-jähriger Peugeot-Fahrer erkannte am Dienstagmorgen kurz nach 10:00 Uhr zu spät, dass ein vorausfahrender 68-jähriger BMW-Fahrer seinen Wagen auf der B19 auf Höhe der Abzweigung Münster abbremsen musste. Der Peugeot-Fahrer fuhr auf den BMW auf. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

