Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer fuhr am Dienstagmorgen, gegen 6:50 Uhr mit seiner Yamaha die B29 in Richtung Stuttgart entlang. Zwischen der Anschlussstelle Schorndorf-West und Winterbach fuhr er auf den vor ihm fahrenden Daimler eines 49-jährigen Mannes auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

Fellbach: Frau bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 35 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, gegen 9:30 Uhr in der Fellbacher Straße. Eine 82 Jahre alte Citroen-Fahrerin fuhr aus Unachtsamkeit auf den Fiat der Frau auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Fellbach: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Verletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag, kurz nach 14:30 Uhr auf der Landesstraße 1197 zwischen Oeffingen und Neckarrems. Ein 88 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte von einem Feldweg nach links auf die Landesstraße in Richtung Neckarrems abbiegen. Hierbei übersah er einen 45-jährigen Hyundai-Fahrer, der die L 1197 in Richtung Oeffingen entlangfuhr. Bei der Kollision zwischen den beiden Pkw wurden sowohl die beiden Fahrer, als auch die 83-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße musste während der Unfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell