POL-PDLD: Kirrweiler - Geflüchtet

Ein 51-jähriger Autofahrer sollte gestern Mittag (27.01.2020, 13.35 Uhr) in einem Feldweg in Kirrweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als er die Streife erkannte, beschleunigte er sein Fahrzeug, um sich der Kontrolle zu entziehen. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit ging die Verfolgung durch den Ortsbereich von Kirrweiler über die Neugasse und Schlossstraße, wo er letztendlich gestoppt werden konnte. Schnell war klar, weshalb er die Flucht ergreifen wollte: Dem Mann wurde im Dezember gerichtlich die Fahrerlaubnis entzogen. Jetzt muss er sich wegen einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Seine auf dem Beifahrersitz befindliche Ehefrau, die im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, wollte er zuvor wegen ihrer langsamen Fahrweise nicht ans Steuer lassen. Verkehrsteilnehmer, die durch den Fluchtversuch des 51-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

