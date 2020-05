Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Sachbeschädigung und Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Langenburg: Unfall beim Ausparken

Zu einem Verkehrsunfall mit 6.500 Euro Sachschaden kam es am Dienstag gegen 11:15n Uhr, als ein 47-jähriger Fahrer eines VW Crafters beim Ausparken in der Hauptstraße einen geparkten VW Caddy touchierte.

Rot am See: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag gegen 17:00 Uhr wollte ein 37-jähriger BMW-Fahrer von der Bühlstraße auf die Winterbergstraße abbiegen. Dabei übersah er eine auf der Winterbergstraße in Richtung Blaufelden fahrende 51-Jährige mit einem leichten dreirädrigen Kfz der Marke Bombardier. Es kam zum Zusammenstoß. Die 51-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.300 Euro.

Ilshofen: Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat zwischen Samstag, 09.05.2020, 18:00 Uhr und Samstag, 16.05.2020, 18:00 Uhr einen in der Straße Schmerachring geparkten Audi A 3 mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.800 Euro.

Die Polizei Ilshofen bittet Zeugen sich unter Telefon 07904 940 010 zu melden.

Gaildorf: Trunkenheitsfahrt

Am Dienstag gegen 23:00 Uhr war eine Polizeistreife in Gaildorf unterwegs. In der Schloßstraße kam den Beamten ein Honda-Roller ohne Licht entgegen. Der Roller konnte dann im Bereich Ob der Steige angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 30-jährige Fahrer einen Atemalkoholwert von knapp 1,4 Promille aufwies. Er wurde für eine Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Dem Mann droht nun eine Anzeige.

