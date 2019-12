Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Container aufgebrochen und Maschinen gestohlen

Werdohl (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch auf dem Gelände eines Baustoffhofes am Solmbecker Weg Container aufgebrochen und Werkzeugmaschinen gestohlen. Nach dem Aufbrechen des Eingangstores schoben sie einen Radlader weg, der den Eingang zu einem Container blockierte. Dann wurden zwei der Behälter gewaltsam geöffnet. Die Einbrecher nahmen Bauwerkzeuge und Schlüssel an sich. Bemerkt wurde der Einbruch am Mittwoch gegen 8.20 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Werdohl, Telefon 9399-0.

