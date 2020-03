Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Überfall in der Karlsaue: Vater und Sohn verletzt; Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Ein 45-jähriger Mann und sein zwölfjähriger Sohn wurden am Samstagabend bei einem Spaziergang durch die Kasseler Karlsaue Opfer eines Überfalls und erlitten dabei leichte Verletzungen. Unter Vorhalt von Schlagstöcken und einer Waffe forderten die beiden unbekannten Täter die Herausgabe von Geld. Im weiteren Verlauf schlugen und traten sie das Kind und den 45-Jährigen, bevor sie ohne Beute flüchteten. Die für Raubstraftaten zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Raubüberfall gegen 19:45 Uhr ereignet. Der 45-Jährige aus Kassel war gemeinsam mit seinem Sohn auf dem Fußweg "An der Karlsaue" unterwegs, als sie plötzlich, etwa mittig zwischen dem Spielplatz an der Landaustraße und der Karlswiese, von den beiden Tätern überfallen und angegriffen wurden. Während die Räuber ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten, alarmierten die leicht verletzten Opfer telefonisch die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern durch zahlreichen Streifen verlief jedoch ohne Erfolg. Die Räuber können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: 25 bis 30 Jahre alt, 1,78 bis 1,80 Meter groß, schlank, dunkle Hautfarbe, kurze, gelockte schwarze Haare, trug ein schwarzes Kapuzenshirt, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war, nordafrikanisches Erscheinungsbild.

2. Täter: 25 bis 30 Jahre alt, 1,90 bis 1,95 Meter groß, kräftige bis dickliche Figur, trug ein helles Tuch mit schwarzem Muster um das Gesicht, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose, mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

Wer den Ermittlern des K 35 Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell