Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannte Täter dringen in Wohnung ein - Fahndung in der Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0116

Drei zunächst unbekannte Täter sind gestern (29. Januar) in eine Wohnung am Burgwall in Dortmund-Mitte eingedrungen und nach Sachbeschädigungen mit Schlagwerkzeugen (Schlagstöcke und Äste) in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Eine 21-jährige Dortmunderin hielt sich in der Wohnung eines Bekannten auf, als um kurz vor 15 Uhr drei Männer die Wohnungstür aufbrachen und hereinstürmten. Offenbar auf der Suche nach dem Wohnungsinhaber soll das aufgebrachte Trio, welches sich verbal als Polizei ausgab, Mobiliar zerstört und die Frau eingeschüchtert haben. Dann flüchteten die drei.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, die die Polizei mit zahlreichen Kräften auch im Innenstadtbereich durchführte, konnten die Personen zwar nicht angetroffen werden, jedoch ergaben sich Hinweise auf die Identitäten des Trios.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung, Amtsanmaßung und Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell