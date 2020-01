Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Vorfahrt missachtet

Werl (ots)

Ein 72-jähriger Autofahrer aus Werne befuhr am Mittwochabend, gegen 19.35 Uhr, die Straße Iwering in Richtung der B63. Dort wollte er nach links auf die Vorfahrtsstraße abbiegen und seine Fahrt über die B63 in Richtung Hamm fortsetzen. Beim Abbiegen auf die Bundesstraße übersah er vermutlich einen 50-jährigen Autofahrer aus Werl, der mit seinem Wagen die B63 in Richtung Werl befuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos wurde der Mann aus Werne in seinem Wagen eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 72-Jährige wurde anschließend schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Soester Krankenhaus gefahren, wo er stationär verblieb. Der 50-jährige Mann aus Werl wurde mit einem zweiten Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, welches er noch am gleichen Tag wieder verlassen konnte. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 7.000 Euro. (reh)

