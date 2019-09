Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - versuchter Einbruch in Gaststätte

Mainz (ots)

Montag, 08.09.2019, 23:00 Uhr -> 09.09.2019, 08:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 08 Uhr, versucht in eine Gaststätte in der Mainzer-Oberstadt einzudringen. Die Täter versuchen mittels eines ca. 5 kg schweren Pflastersteins die Eingangstür der Gaststätte einzuschlagen und aufzuhebeln. Als dies nicht funktioniert versuchen sie ebenfalls mit dem Pflasterstein ein Fenster einzuschlagen. Beim Einschlagen fliegt der Pflasterstein durch die Scheibe in den Gastraum hinein. Das Fenster kann im Anschluss nicht geöffnet werden. Hiernach lassen die unbekannten Täter von ihrem Vorhaben ab und entfernen sich in unbekannte Richtung. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

