Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeiladen in der Wolfsschlucht schließt vorsorglich

Kassel (ots)

Aus Gründen des Infektionsschutzes bleibt die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in der Wolfsschlucht in Kassel, der Polizeiladen, vorsorglich zunächst bis zum 10. April 2020 geschlossen.

Bürgerinnen und Bürger, die einen Beratungswunsch zu Präventionsthemen haben, können sich in diesem Zeitraum zu den gewohnten Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, 10:00 - 17:00 Uhr telefonisch unter 0173/6597389 oder per E-Mail unter praevention.ppnh@polizei.hessen.de an das Team des Hauptsachgebietes E4 (Prävention) wenden.

