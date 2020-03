Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Stromableser stehlen Safe und Ehering: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zwei unbekannte Trickbetrüger waren am gestrigen Donnerstagmittag in einem Mehrfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Bettenhausen unterwegs und trieben dort ihr Unwesen. Während sie sich an zwei Wohnungstüren als Scherenschleifer ausgegeben hatten und durch die Bewohnerinnen abgewiesen wurden, gelang ihnen unter dem Vorwand, den Stromzähler ablesen zu wollen, der Zutritt in die Wohnung eines hochbetagten Seniors. Dort stahlen die Täter einen Schranksafe und den Ehering des Mannes. Die weiteren Ermittlungen führen die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständigen Kriminalbeamten der EG SÄM. Sie sind auf der Suche nach Zeugen. Zudem möchte die Polizei Ratschläge geben, wie man sich vor Trickdiebstahl durch falsche Handwerker oder Ableser schützen kann.

Trickdiebstahl aus Wohnung

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte die Trickbetrüger zunächst gegen 11 Uhr in dem Mehrfamilienhaus im Faustmühlenweg, nahe der Feuerwehr, bei zwei Seniorinnen geklingelt und sich als Scherenschleifer ausgegeben. Die Frauen verwehrten jedoch beide den Zutritt zu ihren Wohnungen. Gegen 11:30 Uhr klingelten sie schließlich im gleichen Haus bei dem hochbetagten Senior, der die "falschen Stromableser" in seine Wohnung ließ. Während einer der Täter an der Heizung im Wohnzimmer hantierte und so den Bewohner ablenkte, klaute der andere offenbar die Wertsachen aus dem Schlafzimmer. Kurz nachdem beide die Wohnung verlassen hatten, bemerkte der Senior den Diebstahl des Safes und des Ringes. Die Diebe waren bereits spurlos verschwunden.

Beschreibung der Diebe

Die beiden männlichen Täter trugen nach Beschreibung des Opfers und der Zeugen dunkle oder blaue Arbeitskleidung. Einer der Diebe kann genauer beschrieben werden:

Etwa 25 Jahre alt, 1,60 Meter groß, sportliche Figur, kurze schwarze Haare, trug eine Jacke mit weißem Emblem auf der Brust, südosteuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfreies Deutsch.

Wer am gestrigen Mittag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet hat oder den Beamten der EG SÄM Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Tipps der Polizei

Um sich vor Trickdiebstahl in der Wohnung zu schützen, gibt die Polizei folgende Ratschläge:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

