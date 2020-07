Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Oberndorf (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen wollten unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Kirchberg einbrechen. Sie versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch offensichtlich nicht gelang. Da die Täter nicht ins Haus eingedrungen sind, wurde auch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund hundert Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 jederzeit entgegen. |pirok

