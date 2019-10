POL-HG: Anlassbezogene Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 05.10.2019

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Auseinandersetzung in der Bad Homburger Innenstadt - Zeugen gesucht Tatort: Bad Homburg, Ludwigstraße Tatzeit: Freitag, 04.10.2019, 22:06 Uhr

Zur genannten Zeit gerieten zwei Gruppen männlicher Personen im Bereich der Louisenstraße vor der Commerzbank aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich über die Ludwigstraße in Richtung der Kaiser-Friedrich-Promenade. Hier brach eine der Personen zusammen, einige der anderen flüchteten. Zwei beteiligte Personen (19 und 38 Jahre alt) wurden (einer mit schweren Verletzungen) in Krankenhäuser eingeliefert. Im Zuge der ersten Maßnahmen wurden mehrere Personen (teils vorübergehend) festgenommen. Die Ermittlungen zum Tathergang, zu den Beteiligten und den jeweiligen Tathandlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/120-0 zu melden.

