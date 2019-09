Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher an Schulen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte in zwei Schulen in der Sprottauer Straße und eine an der Heidenoldendorfer Straße einzudringen. Dabei beschädigten sie in der Sprottauer Straße Fenster, gelangen jedoch nicht in die Gebäude. In der Heidenoldendorfer Straße stiegen die Täter ein, Hinweise auf Diebesgut gibt es bislang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1150 Euro. Hinweise zu den Vorfällen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

