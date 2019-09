Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Rollerfahrerin kommt von der Straße ab.

Lippe (ots)

Eine 39-jährige Lemgoerin ist am Donnerstagvormittag aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve mit ihrem Motorroller von der Heidenschen Straße abgekommen und gestürzt. Die Frau fuhr in Richtung Trophagen, als sie auf den Seitenstreifen geriet und ihr Roller wegrutschte. Die 39-Jährige wurde schwer verletzt. Ersthelfer betreuten sie an der Unfallstelle und riefen die Rettungskräfte dazu. Zur Behandlung wurde die Lemgoerin ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

