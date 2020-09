Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruchsdiebstahl in Ladenlokal - Fernseher gestohlen

Lippstadt (ots)

Im Tatzeitraum von Samstagnacht (12.09.), 04.00 Uhr bis Samstagmorgen, 12.00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster zu einem Ladenlokal in der Fleischhauerstraße auf. Im Inneren entwendeten die Täter einen Fernseher und entkamen offensichtlich auf dem gleichen Wege, wie sie eingestiegen waren. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter Telefon 02941 - 9100 - 2634 oder die Polizei in Soest unter Telefon 02921 - 9100 0 entgegen. (hn)

